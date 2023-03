Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente entre carro e ônibus na BR-040; entre as vítimas está uma criança de quatro anos

Veículos bateram de frente na BR-040 — (Foto: Divulgação)

Segundo a Polícia Civil, veículos bateram de frente após o carro de passeio tentar uma ultrapassagem no km 373, em Felixlândia. Entre as vítimas está uma criança de quatro anos.

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e um ônibus na BR-040, em Felixlândia, na região Central de Minas, na madrugada desta quarta-feira (29).

A Polícia Civil informou ao g1 que o carro de passeio seguia para Belo Horizonte, quando tentou fazer uma ultrapassagem no km 373 da rodovia e bateu de frente com o ônibus. A colisão aconteceu por volta das 5h. Com o impacto, o carro ficou destruído e o ônibus foi parar em uma área de mata às margens da rodovia.

As cinco pessoas que estavam no carro foram identificadas como sendo um casal, um adulto, uma adolescente, de 12 anos, e uma criança de apenas quatro anos, que foi arremessada para fora do veículo. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Ainda de acordo com a PC, por volta das 9h20, o trânsito operava em sistema de pare e siga e o congestionamento era de um quilômetro. A perícia técnica foi acionada e permanece no local.

As idades das outras vítimas ainda não foram divulgadas. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a VIA 040, o carro tinha placas de Paracatu (MG), mas até o momento não foi informado de onde são as vítimas.

Os corpos foram encaminhados para o IML de Curvelo.

A assessoria de imprensa da empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente informou que seguia do Rio de Janeiro para Brasília com 46 passageiros, nenhum deles ficou ferido e todos seguiram viagem em outro veículo.

O motorista, de 45 anos, não se feriu. A empresa disse que devido ao trauma do acidente, ele ficou abalado e está recebendo atendimento psicológico pela empresa. lamenta a morte dos integrantes da mesma família que estavam no carro de passeio e está contribuindo com as autoridades.

