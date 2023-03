Cinco pessoas da mesma família morreram em acidente no MT

Motorista perdeu o controle da direção e carro capotou — (Foto: Reprodução ) – Cinco pessoas da mesma família morreram, nesse sábado (4), em um acidente, no km 50, da rodovia MT-170, no município de Juína, a 737 km Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro teria saído da pista e capotado no acostamento. Apenas uma mulher, de 36 anos, sobreviveu.

As equipes foram acionadas após o acidente e, ao chegarem no local, a sobrevivente, que era a motorista do veículo, estava sentada na pista ao lado do corpo de uma criança, de 3 anos.

Outras quatro pessoas estavam dentro do veículo presas às ferragens. As vítimas foram identificadas como Uziel Valério Mazzo, de 66 anos, Terezinha Mansão Antônio, de 54 anos, Aparecido Alves Antônio, de 63 anos e uma outra criança, de 11 anos, que não teve a identidade divulgada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a motorista para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juína.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local.

O Sindicato Rural de Brasnorte (MT) emitiu uma nota de pesar sobre a morte da família.

“É com pesar e com o coração dilacerado, que comunicamos o falecimento do produtor Uziel, seu filho, sua filha, sogro e sogra, o qual foram vitimas de um acidente. O Sindicato Rural, deixa aqui nossas condolências cheias de tristeza”, disse.

Conforme o sindicato, Uziel era produtor rural, e a criança de 11 anos, filho dele, participava de competições de hipismo.

