Cinco são presos durante ação que investiga grupo ligado à facção em Santarém

Joias, munições, entorpecentes e um veículo de apoio utilizado no crime foram apreendidos – (Foto:Reprodução/ Polícia Civil)

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar deu cumprimento a cinco mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar no município de Santarém, no oeste paraense. Segundo a PC, que divulgou as informações nesta sexta-feira (14), a ação policial investiga um grupo ligado a uma facção criminosa.

As investigações apontam que o grupo criminoso teria participado de um crime de roubo majorado cometido contra uma joalheria do município. Durante a ação, realizada na quinta-feira (13), cinco suspeitos foram presos e joias, munições, entorpecentes e um veículo de apoio utilizado no crime foram apreendidos.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam, com o objetivo de apurar todos os elementos e identificar se há outras pessoas envolvidas no crime.

Qualquer informação sobre o crime cometido pelo grupo pode ser repassada às forças de segurança por meio do Disque Denúncia 181, de forma anônima e gratuita.

Por:Redação Integrada

