Ministério Público recomenda lockdown parcial para frear a Covid-19 em Itaituba

(Foto:Reprodução) – O documento de recomendação foi formalizado junto à justiça e será analisado pelo juiz Jacob Arnaldo que deve se pronunciar até a próxima terça-feira (23) sobre a decisão.

Após uma reunião na última quarta-feira (17), com representantes de órgãos de segurança e saúde e também representantes de estabelecimentos comerciais do município de Itaituba, Oeste do Pará, o Ministério Público, formalizou na manhã desta sexta-feira(19), um pedido de locdown parcial na cidade.

O pedido foi feito pelo promotor ítalo Costa, após ouvir os representantes e analisar os dados sobre o avanço da Covid-19 no município. Foto Reprodução Desde o início de março, está em vigor um decreto estadual que impôs medidas mais restritivas como, a redução do horário de funcionamento do comércio e o toque de recolher de 21 h até as 5h. Mesmo com as restrições, o número de casos e óbitos avançaram em rápida velocidade.

O pedido que já está nas mãos do juiz, recomenda um lockdown parcial que seria aplicado a partir das 21h da próxima sexta-feira (26) até às 6h de segunda-feira. Segundo o promotor, o pedido foi feito com base nos dados dos últimos três meses e a medida visa diminuir a circulação de pessoas e evitar as aglomerações para frear o avanço da contaminação. Ítalo informou, que ainda não é uma decisão. A partir de agora, o juiz Jacob Arnaldo fará a análise do documento que foi formalizado junto à justiça e terá até a próxima terça-feira (23) para informar se vai acatar a decisão e decretar o lockdown parcial.

Na quinta-feira (18), o município bateu o recorde de mortes em 24horas. A atualização do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, informou que houve 10 mortes em decorrência de complicações da Covid-19 em apenas 24 horas.

Este foi o maior número de óbitos registrado na cidade desde o início da pandemia. Com os novos óbitos, o município contabiliza 214 vidas perdidas para a Covid-19. Ainda segundo o boletim, 100 pacientes estão internados e a taxa de ocupação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) está em 133%.

Já no Hospital Regional do Tapajós (HRT), a ocupação dos leitos clínicos é de 80% e nos leitos de UTI a ocupação está em 71%. Boletim Semsa On News com informações do repórter Márcio Vieira – Tv Tapajoara

