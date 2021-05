Gerente da Caixa e falso apostador são presos por golpe

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Ig

O gerente Robson Pereira do Nascimento foi condenado por ajudar Márcio a aplicar o golpe ocorrido em 2013. As penas dos outro envolvidos, Alberto Nunes Tugeiro Filho, Antônio Rodrigues Filho, Ernesto Vieira de Carvalho Neto e Talles Henrique de Freitas Cardoso, varia de cinco a 13 anos de prisão.

Márcio Xavier, um falso ganhador da Lotofácil, que levou para casa o prêmio no valor de R$ 73 milhões, foi condenado pela Justiça após ter o golpe descoberto. Ele contou com a ajuda de outras cinco pessoas durante a ação, incluindo um gerente da Caixa Econômica.

