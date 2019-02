Clube do Remo aposta em amuleto para vencer o Confiança

Na Série C de 2017, edição em que o Clube do Remo teve uma participação pífia, poucas foram as gratas surpresas do elenco montado para aquele certame nacional. Não à toa, somente seis profissionais permaneceram no plantel para esta temporada, com apenas dois fazendo parte do time titular em 2018: o goleiro Vinícius e o volante Dudu. Na época, a limitação era tão grande, que foi preciso a utilização dos jovens da base para tentar mudar as circunstâncias em campo, como no caso do atacante Gabriel Lima, que debutou no profissional e ajudou o Leão em momentos importantes na Terceirona, com gols decisivos.

Apelidado de “amuleto da sorte” nos corredores azulinos, sobretudo após o gol que cravou a vitória remista na semana passada, diante do Botafogo-PB, o atleta almeja para a partida de hoje, às 19h no Mangueirão, em Belém, diante do Confiança-SE, ratificar a sua ligação com a agremiação, com promessa de novo gol e vitória. Indo para a sua segunda partida oficial no ano e a primeira como titular, Gabriel, além da produtividade reconhecida pelo técnico Givanildo Oliveira, contou com a lesão do companheiro Jayme (que se recuperou, mas deverá começar entre os reservas) para garantir seu lugar no time.

Para Gabriel Lima, a partida frente ao Confiança é um obstáculo pessoal para dar a volta por cima, já que foi na véspera do jogo entre as agremiações, em 2017, que o jogador acabou se machucando e ficando meses afastado dos gramados. A fase ruim, no entanto, foi bem resolvida e, de acordo com Gabriel, essa é a hora de dar a resposta. “É o momento em que estou muito bem. Passa um filme na cabeça, coisas ruins, que não vai dar certo, mas graças a Deus o Clube do Remo me ajudou bastante e consegui me superar. Vou para a partida para procurar o meu espaço e ajudar sempre o time no objetivo que é a classificação”, explicou.

A exemplo da sua atuação diante do Botafogo-PB, Gabriel Lima prometeu balançar as redes contra o Confiança, na noite de hoje. Ciente de que novo triunfo pode colocar o Leão na zona de classificação à segunda fase, o jogador destacou a importância da coletividade para o resultado positivo. “Vamos enfrentar uma equipe bem arrumada, forte, que está na parte de cima. Mas cabe a nós vencer bem em casa. Se tiver chance espero marcar. Vou me esforçar muito para isso, mas se tiver que tocar ou cruzar o importante é ajudar o time a subir na tabela”, destacou o atacante.

CONFIANÇA QUER A PONTA

– O empate em 2 a 2 em casa, diante do ABC-RN, fez com que o Confiança perdesse a liderança do Grupo A da Série C para o Atlético-AC. Contudo, o time poderá retornar à ponta da chave ainda nessa rodada. Para isso, precisará secar os acreanos diante do Globo-RN, que também joga hoje, só que mais cedo, além, é claro, de fazer a sua parte e vencer o Clube do Remo.

– A tarefa não será fácil, já que o Leão vem de bom resultado. Porém, o time comandando por Luizinho Lopes aposta na sua regularidade. “Vamos ao encontro de uma equipe tradicionalíssima, equipe que ressurgiu na competição, venceu o Botafogo-PB. Vai motivado, com no mínimo 15 mil torcedores, camisa pesada, mas tivemos uma semana produtiva, trabalhando bem a compactação, as transições… A gente espera voltar a vencer e com a base do nosso time que já vem atuando”, disse Luizinho, que, em 2014, foi auxiliar técnico do Remo.

