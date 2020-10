Colaboradores do HRT recebem homenagem alusiva ao dia do eletricista

Em homenagem ao dia do Eletricista, que é comemorado no dia 17 de outubro, na manhã desta sexta-feira (16) os setores de engenharia clínica e manutenção predial do Hospital Regional do Tapajós (HRT) idealizaram um momento especial para os colaboradores que exercem a profissão na Unidade.

O evento presenteou a categoria com a entrega de brindes e destacou a importância do exercício profissional do eletricista para a população.

O momento foi marcado com descontração, integração entre os colaboradores e compartilhamento de experiências. Um vídeo e uma palestra ministrada pela psicóloga da unidade, Jack Felicio, enfatizaram a importância e o valor que cada um têm diante a sociedade.



A engenheira Darcyane Daylla, uma das organizadoras do evento, destacou a importância da realização dessa homenagem. “Foi uma pequena forma de valorizar os serviços deles aqui dentro do Hospital, uma vez que a gente consegue perceber que para manter o funcionamento da Unidade também depende deles”, ressaltou.



O eletricista e supervisor da manutenção predial, Silvio Gabriel, conta que só tem a agradecer a Deus pela sabedoria concedida a ele para exercer essa profissão e ressaltou o orgulho que sente. “Hoje quase tudo depende da eletricidade, nosso trabalho é essencial e nós contribuímos e representamos muito dentro da sociedade, sou muito grato sendo um eletricista”, pontuou.



Para finalizar, cada participante recebeu uma lembrança simbólica com a mensagem, “a homenagem é pequena para quem traz tanta luz aos nossos dias”.

