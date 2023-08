Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa dois mortos em Trairão

(Foto: Reprodução) -A guarnição da Polícia Militar da cidade de Trairão, localizada no Sudoeste do Pará, estava realizando rondas preventivas nas proximidades do Pelotão quando recebeu um chamado dos moradores, sobre um acidente que aconteceu na Rua José Malcher, entre a rua das Hortências e a Vila Lobos, no bairro industrial, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta.

Os policiais confirmaram os relatos após a chegada no local, identificando Raimundo Sousa Vieira como o condutor da caminhonete e Azarias Israel Silva como o motociclista. Além disso, a passageira da motocicleta, estava acompanhada de uma criança de apenas 1 ano e 4 meses.

A guarnição realizou buscas pelo suspeito, que foi encontrado nas proximidades do local do acidente. Raimundo Sousa Vieira, condutor da caminhonete admitiu ter consumido bebida alcoólica. Ele foi conduzido à delegacia de polícia civil de Trairão para os procedimentos cabíveis.

O impacto da colisão foi tão violento que Azarias morreu no local do acidente. Já a criança morreu logo após dar entrada no hospital. Outras duas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave, de acordo com testemunhas.

A Polícia Civil investiga o caso. Além disso, a funerária local foi chamada para realizar a remoção dos corpos das vítimas.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/10:31:16

