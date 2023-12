Policial civil morre vítima de acidente de trânsito em Dom Eliseu

Um investigador da Polícia Civil do estado do Pará morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sábado (30), por volta das 8h, no município de Dom Eliseu, região do nordeste paraense.

Segundo testemunhas, o policial civil Roberto Sousa Silva conduzia seu carro pela rodovia BR-010 quando, às proximidades do km 15, colidiu de frente com um caminhão. O policial civil morreu no local. O motorista do caminhão e seu filho, de 6 anos, sofreram apenas leves escoriações.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu como homicídio culposo no trânsito, ou seja, quando não há a intenção de matar. O motorista foi ouvido e depois teria sido liberado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para tentar desvendar a dinâmica e as causas do acidente.

Roberto Sousa Silva tinha completado 43 anos no dia 22 deste mês. Ele era natural da cidade de Imperatriz do estado do Maranhão, onde já exerceu cargo de Vereador. Roberto também era muito conhecido por seus trabalhos sociais em Dom Eliseu. Ele estava saindo de plantão e seguia para Imperatriz, onde ia passar o réveillon com seus familiares e amigos.

