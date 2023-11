Colômbia x Brasil tem confusão generalizada na sala de imprensa com troca de empurrões, gritaria e palavrões; veja as imagens

Imagens da confusão na sala de imprensa de Colômbia x Brasil Arte ESPN – Reprodução

O Brasil perdeu para a Colômbia por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), pela 5ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Após a partida, o clima esquentou na sala de imprensa que iria receber a coletiva do técnico Fernando Diniz.

No vídeo divulgado pelo jornalista Carl Worswick, é possível ver membros da CBF e da Federação Colômbia de Futebol protagonizando uma confusão generalizada. O motivo seria o painel com patrocinadores que as seleções utilizam em suas entrevistas.

A discussão inicial se estendeu para um atrito, com troca de empurrões e muitos palavrões. Carlos Chazan, segurança da CBF e uniformizado no vídeo, exigia respeito a um membro da federação colombiana.

“Não sabe receber as pessoas na sua casa, não? Você vai jogar no Brasil! Que p… é essa? Trata a gente com respeito, p@#$%!”, disparava o segurança.

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match! Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E — Carl Worswick (@cworswick) November 17, 2023

Em campo, o Brasil abriu o placar com Gabriel Martinelli após bela jogada com Vinicius Jr.. No entanto, Luis Diaz brilhou com dois gols e decretou a vitória colombiana.

Com o resultado, a seleção brasileira acabou parando na quinta colocação, com sete pontos. Por outro lado, a Colômbia é terceira, com nove. A Argentina, próxima adversária do Brasil, na próxima terça-feira (21), no Maracanã, lidera com 12 pontos.

Próximos jogos da seleção brasileira

*Argentina (C): 21/11, 21h30 (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

*Inglaterra (F): 23/3, a confirmar – amistoso

* Espanha (F): a confirmar – amistoso

Fonte: ESPN.com.br/

