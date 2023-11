Avião cai no Pantanal e deixa quatro pessoas feridas

Avião cai no Pantanal do Mato Grosso do Sul e deixa quatro pessoas feridas – (Foto: Reprodução/Folha de Campo Grande)

Aeronave caiu em uma fazenda perto do rio Taquari, no município de Corumbá, devido à dificuldade para pousar em meio à fumaça na região

Um avião de pequeno porte caiu na tarde de quarta-feira, 15, em uma fazenda perto do rio Taquari, no município de Corumbá, região pantaneira do Mato Grosso do Sul. A queda deixou quatro pessoas feridas.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros ao jornal Folha de Campo Grande, o piloto teria enfrentado dificuldades para pousar, por causa da fumaça provocada por incêndios na região. As causas do acidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas.

As quatro pessoas que estavam no avião foram socorridas pelos bombeiros e transportadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) para um hospital de Campo Grande (MS). Todas sobreviveram, mas tiveram fraturas pelo corpo. Conforme os bombeiros, na aeronave estavam piloto, copiloto e dois passageiros, um homem de 55 anos e outro de 65 anos.

Ao Terra, a FAB informou que os investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), localizado em São Paulo, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para conduzir a investigação da ocorrência envolvendo a aeronave.

Fonte: Redação Terra/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/05:16:37

