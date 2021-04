Colombianos são presos por tráfico internacional em Santarém

Os presos foram identificados como: Carlos Marachin Antunes, Adil Antoni Martinez, Jonatan Gerdoba Medina, Marcos Regifo Belins, Diego Sovendra e Almir Rolim Peixoto Edinei Silva

Policiais civis encontraram 300 quilos de drogas, enterradas em uma casa no bairro Jaderlândia

Droga natural extraída do arbusto do gênero Erythroxylum, a cocaína é capaz de causar severa dependência, tolerância, síndrome de abstinência e outros efeitos. Já o skank, conhecido como supermaconha, é um composto extraído da Cannabis sativa. Seu uso pode triplicar o risco de psicose devido à maior concentração de THC (tetrahidrocanabinol).

Atenta a isso, a Polícia Civil do Pará desmontou um esquema de tráfico internacional de entorpecentes, em Santarém, oeste do estado: 300 quilos de entorpecentes (skank e cocaína) foram apreendidos. Seis pessoas foram presas em flagrante. Entre os presos havia cinco colombianos e um brasileiro.

A operação policial foi deflagrada na última terça-feira (27). Com apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), policiais do Núcleo de Apoio à Investigação de Santarém (NAI) cercaram uma residência no bairro Jaderlândia, que já estava sendo monitorada há dias.

O terreno da casa foi escavado pelos policiais. A presença de um enxame de abelhas, próximo a uma árvore, chamou a atenção dos agentes, que desenterraram várias sacolas plásticas no local, carregadas de drogas.

Droga teria saído de Letícia (Colômbia) e passado pelo Amazonas até ser apreendida em Santarém |Foto: Edinei Silva

Segundo o delegado Silvio Birro, chefe do NAI, as investigações apontam que a origem da droga é a cidade de Letícia, na Colômbia. Os entorpecentes passaram pelo Amazonas até chegarem a Santarém. A cidade do Baixo Amazonas serviria como ponto de distribuição internacional.

Com informações de Edinei Silva/ RBA Santarém

