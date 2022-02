Homem é encontrado morto em região garimpeira de Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À vista da veracidade do fato, os policiais comunicaram o delegado de plantão, que autorizou o sepultamento do homem no cemitério daquela localidade.

You May Also Like