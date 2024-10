INMET lança alerta amarelo de tempestade para Novo Progresso,Itaituba ,Jacareacanga e Altamira e região Amazônica

Tempestade – (Imagem/Crédito: Reprodução) – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para temporais em diversas regiões do Amazônia, abrangendo os estados do Amazonas (AM), Acre (AC) e Pará (PA). Destacando os riscos potenciais de chuvas intensas, raios e ventos fortes.

Esta notificação é essencial para que a população local possa se preparar adequadamente e evitar riscos desnecessários. As condições meteorológicas previstas incluem chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Veja abaixo mais detalhes sobre as áreas afetadas e as medidas de segurança recomendadas.

Quais cidades estão em risco?

Os estados do Amazonas, Acre e Pará estão na área de risco, com várias cidades em destaque. Para informar a população de forma mais clara, dividimos as localidades afetadas por estado:

Cidades no Acre (AC)

Acrelândia

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Senador Guiomard

Sena Madureira

Tarauacá

Xapuri

Cidades no Amazonas (AM)

Alvarães

Amaturá

Apuí

Atalaia do Norte

Benjamin Constant

Beruri

Boca do Acre

Borba

Canutama

Carauari

Coari

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Itamarati

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manicoré

Maués

Novo Aripuanã

Pauini

Santa Isabel do Rio Negro

Santo Antônio do Içá

São Gabriel da Cachoeira

São Paulo de Olivença

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Cidades no Pará (PA)

Altamira

Itaituba

Jacareacanga

Novo Progresso

O que significa o alerta amarelo?

O INMET utiliza diferentes cores para classificar o nível de perigo das condições meteorológicas. Entenda o significado do Alerta Amarelo e as precauções a serem tomadas:

*Alerta Amarelo – Perigo Potencial: Indica uma situação meteorológica potencialmente perigosa. É importante ter cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico, manter-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e evitar riscos desnecessários.

*Alerta Laranja – Perigo: Refere-se a uma condição meteorológica perigosa. É imprescindível manter-se muito vigilante e informado regularmente sobre as condições meteorológicas previstas, entendendo os riscos inevitáveis e seguindo os conselhos das autoridades.

*Alerta Vermelho – Grande Perigo: Assinala uma situação meteorológica de grande perigo, com a previsão de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Há grande probabilidade de ocorrência de danos significativos e riscos à integridade física ou vida humana. Recomenda-se seguir rigorosamente as instruções e conselhos das autoridades, preparando-se para medidas de emergência.

Como se preparar durante um alerta amarelo?

Manter-se atualizado sobre as condições meteorológicas é de suma importância para garantir a segurança. Em caso de alerta amarelo, é fundamental:

*Verificar frequentemente as atualizações meteorológicas em fontes confiáveis, como o site e redes sociais do INMET.

*Evitar áreas propensas a alagamentos e regiões rurais durante os períodos de alerta.

*Preparar-se, se possível, para eventualidades como quedas de energia ou obstáculos nas vias públicas.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações INMET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...