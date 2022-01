Jovem é encontrado morto dentro de rio no Garimpo Vila Nova, em Itaituba

Jovem conhecido como Zé Pequeno. (Foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com informações, o corpo do jovem estava submerso na água, juntamente a uma PC.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado.As informações são do Portal Giro

A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Nesta segunda-feira (17) um jovem, conhecido como Zé Pequeno, foi encontrado morto dentro do Rio Surubi, no Garimpo Vila Nova, localizado no sentido do Garimpo Crepurizão, em Itaituba. De acordo com informações, o corpo do jovem estava submerso na água, juntamente a uma PC (Escavadeira Hiráulica), a qual era utilizada para o trabalho laboral.

“O caboco caiu aqui oh, […], aí só dá pra ver o dente da PC e um pouquinho da esteira lá oh, tá aqui dentro o cara debaixo, tá morto”, relata um homem em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Ponte que estava sendo arrumada.

Conforme informado, o jovem teria levado uma PC para a reconstrução de uma ponte. “foram usadas duas pcs e um trator pra arrumar a ponte, uma era a que ele estava”, disse um informante.

“Foi levar a PC no domingo pra frente só trabalho. Como não apareceu no serviço, pessoal foi atrás e não achou. Tinha ido arrumar a ponte que dá acesso ao vila nova”, finalizou.

