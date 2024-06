Com reservas, Grêmio perde do RB Bragantino na retomada do Brasileirão

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Neste sábado, o Grêmio foi a campo com o time reserva e foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo marcou a retomada do torneio de pontos corridos após a paralisação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Com 12 pontos, o time de Bragança Paulista está na terceira colocação. O Imortal, por sua vez, se encontra na 12ª posição, com seis.

Na próxima rodada, o RB Bragantino duela contra o Atlético-MG, no próximo dia 11, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Já o Grêmio enfrenta o Flamengo, no dia 13, às 20h, no Maracanã, mas antes tem compromissos atrasados na Libertadores, contra Huachipato e Estudiantes.

Aos dois minutos, o RB Bragantino abriu o placar da partida. Após toque de Matheus Fernandes, Eric Ramires girou na frente de Gustavo Martins e marcou um golaço. Mesmo com a desvantagem, o Grêmio tinha dificuldades para pressionar os visitantes, que tinham o domínio da partida.

Aos 26, o time de Bragança Paulista ampliou a vantagem, mas Luan Candido estava impedido. No fim da primeira etapa, Fábio teve duas chances de empatar. Na primeira, o lateral cabeceou na trave e, no rebote, chutou para fora.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou pênalti para o RB Bragantino por toque na mão de Fábio. Na cobrança, Luan Cândido deslocou Rafael Cabral e fez 2 a 0.

O Grêmio, ainda, chegou com perigo, mas Villasanti parou em Cleiton na principal chance dos mandantes no duelo. O confronto, portanto, terminou em vitória por 2 a 0.

