Bahia e Corinthians pressionam Cruzeiro em disputa por Libertadores

Título do Botafogo abriu vaga "extra" à competição continental em 2025

O título do Botafogo na Libertadores, conquistado no último sábado (30), abriu uma vaga “extra” à próxima edição do torneio continental via Campeonato Brasileiro. Originalmente, os seis primeiros colocados da Série A se classificam à maior competição do futebol sul-americano, além do campeão da Copa do Brasil – que foi o Flamengo. Contudo, como tanto o Glorioso (líder) como o Rubro-Negro (quinto) ocupam postos nesse G-6, eles “cedem” lugares aos times que estão imediatamente abaixo na tabela. O que, no momento, vai beneficiando diretamente Bahia e Corinthians.

Em sétimo lugar, os baianos não venciam há sete jogos, com cinco derrotas na sequência. No sábado, o Esquadrão de Aço deu fim ao jejum com o triunfo por 2 a 1, contra o rebaixado Cuiabá, pela 36ª e antepenúltima rodada. O Dourado abriu o placar com Eliel aos 15 minutos, mas aos 36, Ademir deixou tudo igual. Na etapa final, aos 38 minutos, o também atacante Lucho Rodríguez decretou a virada tricolor na Arena Pantanal.

Com os mesmos 50 pontos do Corinthians, o Bahia fica à frente por ter um triunfo a mais (14 a 13). O Timão, porém, vive grande momento no Brasileirão. A vitória por 4 a 2 para cima do Criciúma, fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse, na noite de sábado, foi a sétima consecutiva do Alvinegro pela competição.

Os catarinenses foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols do congolês Yannick Bolasie, aos 29 e 37 minutos. O cenário do confronto mudou radicalmente no segundo tempo. Aos 16, o meia Rodrigo Garro descontou. Três minutos depois, o lateral Matheus Bidu igualou. Aos 37, Yuri Alberto colocou o Corinthians à frente. E aos 48, nos acréscimos, o atacante alvinegro voltou a balançar as redes, chegando a 13 gols no Brasileirão e assumindo a liderança da artilharia, de forma isolada.

O Criciúma, por sua vez, abre a zona de rebaixamento (o Z-4) com 38 pontos, na 17ª posição, a um ponto do Fluminense e a três do Athletico-PR, que jogam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. Mais cedo, às 16h, o Grêmio recebe o São Paulo em Porto Alegre e também pode se distanciar do Tigre catarinense. O Tricolor gaúcho soma 41 pontos.

As vitórias de Bahia e Corinthians pressionam o Cruzeiro, que caiu para nono lugar, com 48 pontos, mas uma partida a menos que os rivais. A Raposa ainda joga neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time mineiro, porém, vive momento instável na temporada, tendo ganhado apenas um dos últimos dez compromissos pelo Brasileirão.

Baianos e paulistas, aliás, têm confronto direto já na próxima rodada, o que pode selar a classificação de um ou de outro à Libertadores de 2025. As equipes se enfrentam terça-feira (3), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Fora (ou quase) de combate

Os resultados também reduziram significativamente as chances de Vasco e Vitória alcançarem a Libertadores, apesar da vaga “extra” aberta pelo Botafogo. O Leão vai a campo neste domingo, às 18h30, contra o Fortaleza, no Barradão, em Salvador. Em 12º lugar, com 42 pontos, o Rubro-Negro pode chegar a no máximo 51 pontos no Brasileirão. Ou seja: teria que torcer para Bahia, Corinthians e Cruzeiro não pontuarem mais.

O Cruzmaltino, por sua vez, praticamente se despediu das chances de classificação a principal competição sul-americana ao empatar por 2 a 2 com o Atlético-GO, último colocado e já rebaixado, no sábado à noite, em São Januário, no Rio de Janeiro. Com 44 pontos, os cariocas podem atingir os mesmos 50 pontos de baianos e corintianos, mas precisaria de tropeços dos rivais para manter o sonho vivo.

O Dragão chegou a fazer 2 a 0 na casa vascaína, com Luiz Fernando balançando as redes aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 10 do segundo. Aos 29, Max Dominguez diminuiu para o Gigante da Colina. Nos acréscimos, o também meia Alex Teixeira empatou e reavivou, por alguns instantes, a esperança do torcedor do Vasco, mas a virada não saiu.

Quem está sem chances de ir à Libertadores, por ironia, é justamente o time que perdeu a decisão continental no sábado. O Atlético-MG, que foi a campo pela 36ª rodada na última terça-feira (26), quando perdeu do Juventude por 3 a 2 no Independência, em Belo Horizonte, até pode igualar os 50 pontos de Bahia o Corinthians. Contudo, como ainda teria menos vitórias que os rivais (12, no máximo), não conseguiria ultrapassá-los na tabela. O Galo dependia de tropeços do Esquadrão e do Timão para se manter vivo.

