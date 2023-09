Com gol aos 44 minutos do segundo tempo, Brasil vence o Peru e fica na liderança das Eliminatórias

Marquinhos cabeceou para garantir a vitória brasileira, já nos acréscimos do segundo tempo (Foto:André Durão / MoWA Press).

A partida foi disputada na noite desta terça-feira (12), no Peru

A Seleção Brasileira venceu o Peru, na noite desta terça-feira (12), no Estádio Nacional, em Lima, capital peruana, por 1 a 0. A partida foi válida pelo encerramento da segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Marquinhos marcou o único gol já nos acréscimos.

No primeiro tempo, o Brasil dominou o jogo e teve dois gols anulados devido a impedimentos de Neymar e Richarlison. Neymar, camisa 10 da Seleção, também forçou o goleiro Gallese a fazer uma defesa espetacular, enquanto Ederson, o goleiro brasileiro, teve pouca ação com os ataques do Peru.

Os momentos mais destacados da Seleção no primeiro tempo ocorreram quando Rodrygo mudou seu posicionamento da esquerda para o lado oposto. Aos 21 minutos, essa jogada resultou em uma chance clara de gol, atendendo ao pedido enérgico do técnico Diniz. Embora o Brasil tenha enfrentado algumas dificuldades no início e sofrido sustos na defesa, demonstrou superioridade, com dois gols anulados e outras oportunidades de gol.

Impedidos

Aos 15, Raphinha mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem anulou o lance. Neymar, que recebeu lançamento longo e tocou para Richarlison antes, estava em posição de impedimento.

Pouco mais de dez minutos depois, Richarlison marcou de cabeça, mas a posição do jogador também foi analisada pelo VAR. Depois de quase sete minutos, o lance foi invalidado por causa de impedimento de Richarlison. O camisa 9 estava à frente no momento do cruzamento de Bruno Guimarães.

Pouco mais…

A melhor chance do segundo tempo veio com Raphinha. Com a defesa peruana fechada, o atacante girou e bateu forte de pé esquerdo. Gallese saltou e espalmou para escanteio.

Na bola parada

Uma das substituições do técnico Fernando Diniz, Gabriel Martinelli conseguiu arrumar um escanteio. Neymar cobrou no primeiro pau e o zagueiro Marquinhos cabeceou para garantir a vitória brasileira, aos 44 minutos do segundo tempo.

Cenário

Com os resultados, o Brasil (com seis pontos) está na liderança das Eliminatórias, enquanto a atual campeão mundial, a Argentina (com seis pontos), fica em segundo. Já o Peru fica em sétimo (com um ponto). A Seleção Brasileira volta a campo no dia 12 de outubro, em Cuiabá, contra a Venezuela, às 21h30.

Ficha técnica

Peru 0x1 Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – 2ª rodada

Data: 12/09/2023 (terça-feira)

Local: Estádio Nacional do Peru

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Diego Bonfa (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)

Quarto árbitro: Pablo Echavarria (Argentina)

VAR: German Delfino (Argentina)

Peru: Gallese; Corzo, Tapia, Abram e Trauco (Varela); Yotún e Cartagena (Jesús Castillo); Andy Polo (Grimaldo), Marcos López e Carrillo (Ruidíaz); Paolo Guerrero.

Técnico: Juan Reynoso.

Brasil: Ederson; Danilo (Vanderson), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro e Bruno Guimarães (Joelinton); Raphinha (Martinelli), Neymar e Rodrygo; Richarlison (Gabriel Jesus).

Técnico: Fernando Diniz.

