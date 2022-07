Thiago Couto pega pênalti, Galoppo estreia e São Paulo sai na frente do América-MG na Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Recebendo o América-MG na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pelo jogo de ida da competição, o Tricolor contou com o apoio de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas para conquistar o triunfo por 1 a 0, graças ao gol de Luciano.

Thiago Couto, bastante questionado pela torcida devido ao seu desempenho nos últimos jogos do São Paulo, foi um dos heróis da noite, defendendo um pênalti de Iago Maidana no segundo tempo para ajudar a equipe de Rogério Ceni a sair do Morumbi com a vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.

Giuliano Galoppo, que chegou ao Brasil na última sexta-feira e participou de apenas dois treinos com o restante do elenco são-paulino, estreou nesta quinta, com o Morumbi lotado, substituindo Luciano já na reta final da partida.

O confronto de volta acontece no próximo dia 18 de agosto, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O São Paulo terá a vantagem de jogar pelo empate para carimbar sua classificação à semifinal do torneio mata-mata.

O jogo – O São Paulo teve bastante dificuldade para criar no primeiro tempo e abusou dos cruzamentos. A primeira boa chance do Tricolor surgiu apenas aos 15 minutos, quando Luciano tentou concluir de voleio, mas errou o alvo. O América-MG também respondeu com um voleio de Felipe Azevedo, que recebeu livre dentro da área, mas também pecou na finalização.

O time comandado por Rogério Ceni entendeu que através das bolas aéreas, procurando seus atacantes, poderia agredir o rival com mais facilidade e assim continuou fazendo. Aos 23 minutos, Calleri recebeu na marca do pênalti e cabeceou no cantinho. Luciano ainda tentou completar para o fundo das redes, mas a bola foi para fora.

Mas, foi apenas aos 34 minutos que o jogo aéreo do São Paulo surtiu efeito. Igor Vinícius fez cruzamento na medida para Luciano no segundo pau. O atacante tricolor subiu mais alto que a defesa e cabeceou sem chances para Matheus Cavichioli, abrindo o placar no Morumbi e tendo seu nome gritado por mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas.

O América-MG começou a etapa complementar indo pra cima do São Paulo em busca do empate e quase conseguiu ir às redes aos dez minutos, quando Felipe Azevedo se livrou de Igor Gomes, invadiu a área, mas, ao finalizar, foi travado por Diego Costa de forma providencial. Gabriel Neves ficou com a sobra e afastou o perigo.

O São Paulo respondeu pouco depois com um chute de longa distância. Welington recebeu pela esquerda com certa liberdade e decidiu soltar a bomba de fora da área, exigindo grande defesa de Matheus Cavichioli. Só que o América-MG parecia estar mais ligado e ao 20 minutos conseguiu um pênalti. Diego Costa deu um chutão, a defesa visitante rebateu a bola, e Henrique Almeida recebeu livre dentro da área, sendo derrubado por Thiago Couto. O árbitro não titubeou e marcou falta do goleiro são-paulino. Iago Maidana foi para a cobrança, mas o questionado arqueiro tricolor defendeu sem dar rebote.

Já na reta final da partida, o técnico Rogério Ceni decidiu promover a estreia de Giuliano Galoppo pelo São Paulo, embora o reforço tenha participado de apenas dois treinos com o restante do elenco. O meia argentino substituiu Luciano, já bastante desgastado, e teve uma chance de ouro de ampliar o marcador e garantir uma vantagem maior para o jogo de volta, em agosto, em Belo Horizonte, mas, ao receber cruzamento rasteiro, dentro da área, e chutar de primeira, mandou para fora. Com informações do Gazeta Esportiva foto – Rubens Chiri/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 29/07/2022/

