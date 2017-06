Com gol nos acréscimos Vila Nova vence o CRB na Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – Com um gol de Geovane nos acréscimos, o Vila Nova venceu, nesta terça-feira, o CRB por 2 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B que foi disputado no Estádio Rei Pelé. Os gols dos visitantes foram marcados por Geovane e Marcos Paulo, enquanto Ytalo marcou o gol dos mandantes.

Com o resultado, o Tigre foi a 14 pontos e garantiu que terminará a rodada na quarta colocação da segunda divisão. Já o Galo permanece com 7 pontos, cai uma posição, indo para a 16ª colocação, e ficando perto da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o CRB irá receber o Londrina, no estádio Rei Pelé, no sábado, ás 16h30 (de Brasília). Já o Vila Nova irá visitar o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, no sábado, às 19h (de Brasília).

Marcos Paulo aproveitou o erro da defesa do CRB, apareceu livre no meio da área e chutou forte, sem chances para Juliano. O placar estava aberto aos 11 minutos da primeira etapa.

Aos 26 minutos, o Galo conseguiu dar uma resposta e quase conseguiu empatar a partida. Chico recebeu pelo lado direito e cruzou, A bola foi desviada no meio do caminho e quase enganou o goleiro Wendell.

O Tigre voltou a assustar o time da casa aos 40 minutos. Alan Mineiro encontrou Alípio, que ajeitou e chutou cruzado e rasteiro. A bola saiu raspando a trave direita. Nos últimos minutos da primeira etapa, o CRB criou algumas chances, mas todas pararam na defesa ou foram para fora.

O CRB empatou a partida logo aos dois minutos da segunda etapa. Marcos Martins recebeu livre, fez o corte e cruzou rasteiro. O atacante Ytalo se posicionou bem na área, tocou de letra e saiu para o abraço.

Depois do início quente, o segundo tempo foi aos poucos ficando mais morno e com menos chance de gol, já que as duas equipes estavam sendo paradas em faltas ou em erros de passes.

Aos 30 minutos, o Vila Nova voltou a criar uma boa oportunidade de gol. Manguinho tabelou com Moraes Júnior, que cruzou rasteiro. Marcos Paulo tentou desviar, mas o zagueiro dos mandantes conseguiu se antecipar e desviar.

Aos 39 minutos, quase veio o empate dos mandantes. Diego bateu falta frontal, a barreira abriu e a bola passou triscando na trave esquerda do goleiro Wendell. Já nos acréscimos, o Vila Nova conseguiu o gol da vitória com Geovane. que girou dentro da grande área, bateu forte e viu a bola entrar após Juliano tentar defender.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...