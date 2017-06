Luverdense goleia Brasil de Pelotas e quebra jejum na Série B

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: Só Notícias) – O Luverdense acaba de vencer o Brasil de Pelotas por 4 a 0, na Arena Pantanal, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a primeira vitória do time de Lucas do Rio Verde. Mas segue na zona de rebaixamento. Passou da 19ª para a 17ª posição na tabela com 7 pontos.Já o Brasil de Pelotas caiu de 11º para 15º colocado, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

No primeiro tempo as duas equipes criaram poucas oportunidades de gol. A melhor chance foi do Brasil de Pelotas, aos 5 minutos Elias, avançou em velocidade e chutou de fora da área, a bola explodiu no travessão do Luverdense. O alviverde errou muitos passes e não concluiu boas jogadas. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

No segundo turno o Luverdense voltou mais ofensivo e aos 5 minutos abriu o placar com uma jogada de Moacir, que rolou a bola para Erik que fez o corta luz para Ricardo, que bateu de fora da área, no canto do goleiro adversário. Luverdense 1 a 0.

Depois do gol o alviverde passou a dominar a partida. O primeiro lance de perigo do Brasil de Pelotas foi aos 15 minutos, Rafinha desceu rápido pela direita, mas na hora do passe para a área acabou tocando em cima do jogador do Luverdense que interrompeu a jogada.

A resposta do Luverdense veio logo em seguida, Erik fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Sérgio Mota, o meia chutou fraco e facilitou a defesa. Brasil continuou buscando o empate, mas aos 24 minutos Sérgio Mota avançou na entrada da área, limpou a marcação e bateu com categoria, no canto, sem chance para Eduardo Martini. Luverdense 2 a 0. Em menos de dois minutos Éder Sciola chega forte em Rafael Silva do Luverdense e o juiz marca pênalti. Rafael cobrou com categoria e fez 3 a 0.

O Brasil tenta diminuir, Rafinha bateu de fora da área e Diogo Silva saltou para fazer a defesa. Aos 31 quase o Luverdense faz o quarto gol, Ricardo soltou o pé e Eduardo Martini se esticou todo para defender. Aos 40 minutos a bola chega em Ricardo que sai na cara do goleiro do Boa Esporte e marca 4 a 0 para o Luverdense, confirmando a goleada.

O próximo jogo do Luverdese será na sexta-feira contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas.

