Médico encontra barata na vagina de paciente

(Imagem meramente ilustrativa — Foto: Reprodução)- Não se sabe por quanto tempo inseto ‘morou’ na genitália da mulher em Honduras

Uma mulher, não identificada, teve uma barata removida da vagina depois de ir a médico reclamando de uma sensação “extremamente estranha” nos órgãos genitais. O caso inusitado ocorreu em Tegucigalpa (Honduras).

A paciente reclamou ao ginecologista e obstetra Marco Calix “se sentir muito inquieta, agitada e suar bastante”.

Um exame descobriu que havia uma barata dentro dela.

“A mulher disse que tinha algo incomum na vagina. Quando usei o espéculo (equipamento usado por médicos para ver partes internas do corpo, como a vagina), pude ver que era um inseto”, contou o médico, de acordo com o “Daily Mail”.

Não se sabe as circunstâncias que levaram a barata para a vagina da paciente e quanto tempo ela ficou escondida. De acordo com Marco, a mulher é moradora de uma área rural. Quando ele retirou a barata, ela já estava morta.

Uma série de casos de insetos presos dentro de pessoas é relatada anualmente. Médicos de um hospital do Alabama dizem que lidam com até cinco casos por ano. Mas isso normalmente ocorre em ouvidos.

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/08:53:37

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

