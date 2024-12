Hospital do Sudeste do Pará conecta famílias com projeto de humanização

Foto: Reprodução | Iniciativa utiliza vídeo chamadas para aproximar pacientes e familiares distantes, proporcionando acolhimento, conforto e bem-estar.

Em um gesto de carinho e cuidado, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, aproximou corações distantes, na sexta-feira, 6, com o projeto “Janelas de Afeto”. A ação utiliza videochamadas para conectar pacientes e seus familiares, promovendo humanização ao fortalecer laços emocionais e apoio psicológico.

Um dos destaques da ação foi a história de Heitor Davi Peniche, bebê prematuro que está internado há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Durante a inciativa, sua mãe, Raissa Silva, teve a oportunidade de realizar uma videochamada com Gabriela Peniche, tia do bebê, que mora em Amsterdã, na Holanda. O encontro virtual emocionou as participantes, provando que o amor pode superar qualquer distância.

“Foi emocionante poder ver o Heitor e sentir que estou perto, mesmo estando tão longe, o coração da gente não tem fronteiras. Essa conexão trouxe conforto para nossa família e nos deu ainda mais forças para torcer pela recuperação dele”, explicou Gabriela.

A organização e a segurança das videochamadas são responsabilidades do serviço psicossocial da unidade do Governo do Pará, que cuida de todos os detalhes para garantir uma experiência acolhedora. O serviço é oferecido sempre que há demanda por parte dos pacientes ou familiares. Para a psicóloga Keliane Cardoso de Sousa, responsável pelo projeto, momentos como este são fundamentais no cuidado humanizado.

“Sabemos que a conexão emocional com os entes queridos faz toda a diferença para o bem-estar dos pacientes e familiares. A iniciativa é uma forma de usar a tecnologia para fortalecer esses laços e conforto durante períodos desafiadores”, destacou a profissional.

A psicóloga também destacou que diversos estudos mostram que a conexão emocional com familiares durante períodos de internação, contribuem para reduzir os níveis de estresse, alívio emocional e até para uma recuperação mais rápida. “Essas interações não só fortalecem os laços afetivos, mas também oferecem suporte psicológico essencial, promovendo um ambiente mais acolhedor e favorável ao processo de cura”, enfatizou.

Humanização no centro do cuidado

A unidade, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é referência em atendimento humanizado na região de Carajás. O hospital transforma a experiência dos pacientes fortalecendo vínculos, com cuidado integral que vai além da assistência médica.

Flavio Marconsini, diretor executivo do hospital, ressalta que a instituição continua expandindo suas ações de humanização, garantindo que mais pacientes tenham acesso a iniciativas que promovem conforto emocional e fortalecimento de vínculos familiares.

“Nosso compromisso é oferecer um cuidado integral, que não se limita apenas ao tratamento médico, mas também ao apoio emocional e ao bem-estar dos pacientes. Acreditamos que a humanização é essencial para uma recuperação mais plena e para uma experiência hospitalar mais acolhedora”, afirmou o diretor.

O diretor da unidade ainda destacou a importância da união entre tecnologia e humanização. “Em um mundo cada vez mais digital, é emocionante ver como a tecnologia pode ser um elo tão poderoso na promoção do cuidado humano. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento que vai além do físico, abraçando as necessidades emocionais dos nossos pacientes e familiares”, explicou Flávio.

O atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

