Com mais de 30 mil sessões de hemodiálise, HRBA é referência em tratamento de insuficiência renal

Sessões de hemodiálise são realizadas em quatro turnos, de segunda a sábado – (Foto:Instituto Mais Saúde)

Unidade atende mais de 200 pacientes com sessões de hemodiálise e diálise peritoneal e fechou ano passado com uma média mensal de 2.500 atendimentos a pacientes renais crônicos

Há 14 anos, a dona Ruth da Cruz Peixoto, de 63 anos, teve que deixar o município de Prainha, no oeste do Pará, para dar início ao tratamento de hemodiálise no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, também no oeste do Estado.

Desde então, ela segue uma rotina de tratamento, ocorrendo três vezes na semana, que é fundamental para a saúde da paciente. “Quando eu descobri a doença, eu tive que me mudar porque na cidade onde eu morava não tinha tratamento e não dava para ficar vindo e indo. Se não existisse esse tratamento aqui teria sido muito difícil. Então, para mim, é muito importante”, contou.

O Centro de Terapia Renal Substitutiva (CRTS) do Regional de Santarém é referência no tratamento de insuficiência renal para uma população de 1,4 milhão de habitantes residentes em 29 municípios do oeste do Pará.

Só no ano passado, a unidade realizou 30.400 sessões de hemodiálise, que consiste na ação de máquinas para a filtragem do sangue, retirando líquidos e toxinas, como ureia e creatinina. Uma média de 2.500 atendimentos por mês aos pacientes renais crônicos. As sessões são realizadas em quatro turnos, durante seis dias da semana.

Atualmente, o HRBA oferece serviço de hemodiálise a 197 usuários, além de 20 pacientes que fazem a diálise peritoneal em casa, com o acompanhamento dos profissionais da instituição. O CRTS conta com 86 profissionais atuando diariamente no atendimento e acompanhamento desses usuários.

“Os pacientes passam por exames e são constantemente acompanhados pelos médicos e equipe de enfermagem. Quando ele chega aqui, realiza exames admissionais que vão indicar aos nossos profissionais qual o tratamento é mais adequado a ele, se a hemodiálise ou a diálise peritoneal. É uma decisão que é tomada em conjunto com o usuário e a família dele. Também temos outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos, que são fundamentais na continuidade da atenção a este paciente”, explicou a coordenadora da Terapia Renal Substitutiva do HRBA, enfermeira Kamila Lacerda.

Transplantes – O HRBA também é referência em transplantes renais e já realizou 106 procedimentos desde 2016. Só no ano passado, foram 26 transplantes de rins que deram uma nova vida aos pacientes que lutam contra a insuficiência renal.

“A hemodiálise é um tratamento muito invasivo, mas nós temos pacientes que realizam as sessões e seguem no convívio da família, acompanhando o crescimento dos filhos, trabalhando, estudando, até chegar ao tão sonhado transplante para sair das máquinas, dependendo da avaliação clínica”, destacou Kamila Lacerda.

“O tratamento de hemodiálise é fundamental aos pacientes com insuficiência renal. É o que garante a saúde deles, para que eles consigam continuar com a rotina do dia a dia, vivendo com seus familiares e amigos. Aqui, nós temos orgulho de ofertar todos esses atendimentos aos renais crônicos, não só com a hemodiálise e diálise, mas também com os transplantes renais, tão importantes aos usuários da nossa região. Sempre prezando por uma assistência humanizada e focada no bem-estar dos nossos pacientes”, ressaltou Gean Francisco Cercal, diretor-geral do HRBA.

Serviço

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Texto da Ascom HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/06:53:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...