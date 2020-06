Polícia prende ‘rainha do pó’ e mais dois por tráfico de drogas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Rosilda já acumula outras passagens pela polícia, também pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, este ano ela já foi presa por tráfico e depois solta em audiência de custódia. Ela é conhecida como “Rainha do Pó” e os policiais receberam a denúncia de que ela, com o apoio de Nildo e Saymon, estaria preparando a droga em casa para a comercialização.

Os policiais chegaram à casa de Rosilda e encontraram com o trio 148 petecas de cocaína e mais de R$ 2 mil em dinheiro, além de três televisores, três celulares, vários sacos plásticos, material conhecido como barrilha, uma tesoura, duas facas, panos com resíduos de droga e mais colheres, baldes e galões que seriam utilizados para a preparação da droga.

Na noite de quarta-feira (17), a Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, abordou três pessoas em uma residência, localizada no bairro Santarenzinho. Rosilda Soares, o esposo dela Nildo Almeida dos Santos e Saymon Cruz Vieira foram presos em flagrante, suspeitos dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Rosilda Soares, Nildo Almeida e Saymon Cruz foram encontrados com 148 petecas de cocaína, dinheiro e outros objetos, no bairro Santarenzinho.

