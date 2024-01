Ranking mostra os 10 melhores governadores do Brasil

Ronaldo Caiado – (Foto: José Cruz/Agência Brasil) – O Atlas Político divulgou uma pesquisa que lista os melhores governadores do Brasil. Para criar a lista, foram ouvidas 29.694 de todos os estados da federação entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023. O governador mais bem avaliado foi Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, que recebeu 72% de aprovação.

O governador mais bem avaliado foi Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, que recebeu 72% de aprovação. Em seguida temos Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, com 69%; Antônio Denarium (PP), Roraima, com 66%; Jorginho Mello (PL), Santa Catarina, com 65%; Clécio Luis (Solidariedade), Amapá, com 62%; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, com 62%; Helder Barbalho (PT), Pará, com 61%; Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso, com 60%; Eduardo Leite (PSDB), Rio Grande do Sul, com 58%; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, com 57%.

Quando separados por região, os governadores mais bem avaliados foram: Tarcísio, pelo Sudeste; Rafael Fonteles (PT), pelo Nordeste; Jorginho Mello, pelo Sul; Wanderlei Barbosa, pelo Norte; e Ronaldo Caiado, pelo Centro-Oeste.

– Todos os governadores apresentaram índices de aprovação superiores a desaprovação, com duas exceções: Cláudio Castro (RJ), provavelmente por conta da crise na segurança pública, e Raquel Lyra (PE), no contexto de problemas de governabilidade por conta da maioria incerta na Alepe – comenta o instituto de pesquisa.

