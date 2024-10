Com mais de 60 mil eleitores ausentes, Zé Maria Tapajós vence eleição para prefeito de Santarém

Zé Maria Tapajós é eleito prefeito de Santarém, no oeste do Pará — Foto: Ulisses Farias / Tv Tapajós

A abstenção foi maior que no primeiro turno, com mais de 60 mil eleitores ausentes.

Com 96,88% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou como matematicamente eleito prefeito de Santarém, Zé Maria Tapajós (MDB), que disputou o 2º turno das eleições municipais neste domingo (27) com JK do Povão (PL).

Em Santarém, 246.570 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo, uma diferença de 9.159 eleitores em relação a 2022, representando um crescimento de 3,86%. Porém, a abstenção foi de mais de 60 mil eleitores.

Quem é Zé Maria Tapajós

José Maria Tapajós, 60 anos, nasceu na comunidade Novo Gurupá, região do Rio Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará.

Zé Maria começou a trabalhar ainda menino, e logo transformou-se em um importante comerciante. É casado com Delvalita Emília, com quem teve quatro filhos.

Zé Maria sempre demonstrou vocação para lidar com pessoas e sua entrada para a política foi um caminho natural. Desde então, ocupou cargos importantes. Foi vereador por seis mandatos, presidente da câmara por 4 vezes, prefeito interino, vice-prefeito, deputado estadual e secretário regional de governo. Com sua experiência, conseguiu articular uma união inédita na história de Santarém, trazendo para o seu projeto grandes forças políticas da cidade, do estado e de Brasília. É o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho.

*Reportagem em atualização

