Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Itaituba

Na noite da última quarta-feira (31), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem acusado de tráfico de drogas em Itaituba. Segundo informações, por volta das 22h realizando policiamento ostensivo e preventivo na Rua das Flores, bairro Bom Jardim, deparou-se com dois indivíduos parados em frente ao antigo motel Paradaz. Um deles estava em uma motocicleta Bros, cuja placa não foi possível identificar, enquanto o outro indivíduo entregava algo. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista empreendeu fuga, e o outro suspeito, posteriormente identificado como Júnior Moraes de Almeida, foi encontrado minutos depois na frente de sua casa, dentro de uma vila onde funcionava o motel Paradaz.

Ao avistar a GU, Júnior correu para dentro da residência e se trancou no quarto para impedir a entrada da guarnição. No entanto, foi possível entrar no cômodo e, para contê-lo, foi necessário utilizar o uso progressivo da força, o que resultou em uma pequena lesão na região do supercílio, proveniente de uma pancada na porta do quarto. Júnior relatou que havia repassado uma quantidade de substância entorpecente para seu comparsa, que não foi identificado, e que o restante da substância estava no quarto.

Foi realizada uma busca no local e encontrados 3 balanças, 9 munições calibre 9mm, 1 relógio, 1,680 kg de substância análoga à cocaína, 519 gramas de substância tipo crack, 2 comprimidos de êxtase, 1 celular Redmi e 50 papelotes que seriam utilizados para embalar as substâncias. Júnior Moraes de Almeida foi levado ao Hospital Municipal de Itaituba para receber atendimento médico e, posteriormente, conduzido à 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

