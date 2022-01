Com medo de ser preso, homem devolve objetos furtados em Rurópolis

Materiais devolvidos. Foto: Reprodução/PC.

A Polícia Civil de Rurópolis (PA) foi surpreendida na manhã desta quarta-feira (26) diante de um fato inusitado. O delegado se deparou com sete sacos com sementes de capim que haviam sido furtadas juntamente com outros objetos de uma propriedade rural na semana passada. As informações Plantão 24horas News.

As polícias Civil e Militar começou a investigar o caso. Desse modo, muitos objetos, e os ladrões já foram presos, assim como os receptadores, na semana passada. O imóvel estava vazio e foi invadido por dois trabalhadores rurais – Cosmo Souza da Silva e Fernando Lima Oliveira, os quais resolveram se aproveitar do ex-patrão, que constantemente viaja.

De posse dos objetos como freezer, roçadeira, utensílios domésticos, televisores e outros objetos de valor que foram sendo vendidos ao longo da Transamazônica, inclusive no município de Placas (PA), onde foi realizada a última diligência e recuperado mais um utensílio, porém com as investigações e diligências continuas foram recuperados e devolvidos ao legítimo dono, o qual informou à polícia que ainda estavam sumidas sacas de sementes, cada uma com valor médio de R$ 500,00.

As diligências continuaram e certamente aquele que estava de posse das sacas tomou conhecimento que a polícia já estava à procura dos restantes dos objetos e resolveu entregar, sem que ninguém o visse.

O Delegado Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho, responsável pela diligência, informou que, embora haja arrependimento, não se apaga o ato ilícito cometido e que a Polícia Civil já sabe quem é o ladrão arrependido e vai apurar para saber se ele ficou apenas com os sacos de sementes, ou se acabou levando algo mais. Ainda vai investigar qual a sua posição no crime: se é um dos autores e receptador dos objetos, haja vista que dois receptadores já foram presos.

