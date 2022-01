Rádio santareno de luto: morre o radialista Jorge Carlos aos 61 anos

Jorge Carlos morre aos 61 anos deixando lacuna no rádio santareno — Foto: Reprodução/Facebook

Jorge Carlos estava internado no HRBA, onde havia passado por uma cirurgia vascular. Ele morreu vítima de infecção pulmonar.

Morreu nesta quarta-feira (26) o radialista Jorge Carlos, 61 anos, após complicações de seu quadro clínico em decorrência de uma infecção pulmonar. As informações são do g1 Santarém e Região — PA

Jorge Carlos estava internado há duas semanas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) onde passou por uma cirurgia cardíaca, que de acordo com informações da família, foi bem sucedida. Porém, no pós-operatório, uma infecção pulmonar foi detectada,

No fim de semana, o boletim médico indicava discreta melhora e que o quadro clínico era estável. Mas na terça-feira (25), a infecção pulmonar voltou a dar sinais e a situação se agravou novamente e não foi revertida.

Antes de iniciar a carreira como locutor de rádio, Jorge Carlos trabalhou na TV Tapajós na década de 80. Em rádio, comandou programas que marcaram a história do rádio santareno. O último emprego foi na Rádio Clube Tapajós.

O velório de Jorge Carlos é realizado na Pax Jardins e o sepultamento está marcado para às 17h, no cemitério Nossa Senhora dos Mártires.

Nota hospital

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) informou que Jorge Carlos foi internado no dia 5 de janeiro, para realização de cirurgia cardíaca de alta complexidade, que aconteceu dois dias depois.

Durante a evolução do pós-operatório, o paciente apresentou piora do quadro, foi intubado, evoluiu positivamente, mas não resistiu e faleceu em decorrência do agravamento do quadro clínico.

Durante o período de internação, o paciente recebeu todos os cuidados médicos e multiprofissionais necessários, além de realizar diversos exames que descartaram, inclusive, Covid-19.

A direção do HRBA se solidarizou com a perda da família.

