Empresário morre após incêndio em lancha próximo à praia do Tapari, em Santarém

Lancha pega fogo próximo à praia do Tapari; uma pessoa morreu — Foto: Reprodução

O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1). Uma investigação será aberta para saber as causas.

Uma lancha pegou fogo próxima à praia do Tapari, que fica no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, na tarde deste sábado (1). O empresário e advogado Fábio Camargo, único ocupante da embarcação, morreu no incêndio.

De acordo com a nota da Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém, eles receberam a informação de incêndio em uma lancha de pequeno porte, de nome Amed, por volta das 13h30.

Uma equipe de Busca e Salvamento da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) foi enviada ao local prontamente para atender à demanda. As causas e circunstâncias do ocorrido serão apuradas em inquérito instaurado pela CFS.

O superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, informou à produção da TV Tapajós que uma investigação também será aberta para apurar as causas do acidente.

Nota de Pesar da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Pará – Subseção Santarém, por meio da sua Diretoria, Conselho Subseccional e Caixa de Assistência dos Advogados (CAAPA) – Delegacia Regional de Santarém, vem expressar sentimento de profundo pesar pelo falecimento do advogado Fábio Argento Camargo Filho.

Nessa oportunidade, a Ordem Santarena presta solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que lhes conforte neste momento de dor.

