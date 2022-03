Corinthians sofre, mas vence rebaixado Novorizontino e garante segunda melhor campanha geral

Com uma equipe titular praticamente reserva, o Corinthians teve trabalho para vencer o Novorizontino por 1 a 0, na tarde deste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o Timão garantiu a segunda colocação geral e a possibilidade de disputa de uma eventual semifinal em casa. Do outro lado, o Tigre, que já estava rebaixado, se despede com apenas três pontos. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: assessoria/Rodrigo Coca/arquivo)

O técnico Vítor Pereira manteve apenas o goleiro Cássio e o meia Gustavo Silva entre os 11 iniciais. O zagueiro Robson Bambu fez sua estreia com a camisa do time. Ele foi acusado, em fevereiro, de estupro de vulnerável por uma mulher de 25 anos. O jogador nega as acusações.

Depois de um início com investidas de Adson e Gustavo Silva, o Alvinegro não conseguiu criar e até chegou a sofrer com algumas chances do clube interiorano. Na segunda etapa, Róger Guedes fez o único gol após escanteio de Cantillo. Ele mais Renato Augusto, Willian e Paulinho entraram após o intervalo.

O Corinthians soube no último sábado o seu adversário nas quartas. Com a melhor campanha do grupo A, o time enfrenta o Guarani na próxima quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Se passar do Bugre, poderá disputar a semifinal em casa também – os pontos continuam sendo contados nas quartas. Na semi, o time de melhor campanha enfrenta o quarto melhor, e segundo e terceiro fazem o outro duelo.

O jogo – em início com posse de bola e estudo sobre o adversário, o Corinthians teve uma boa oportunidade logo aos cinco minutos, quando Fábio Santos passou para Adson, na esquerda, que driblou e chutou, mas a defesa afastou. Depois, Roni cruzou para dentro da área com perigo, mas a bola passou por todo mundo e foi para fora.

Pela esquerda, Gustavo Silva carregou a bola e chutou, para grande defesa de Giovanni, aos 17 minutos. A resposta aconteceu com um ataque que começou desde a defesa e chegou até Danielzinho, que acabou caindo na área, mas o árbitro mandou seguir.

Nova investida aos 26, em chute de Douglas Baggio, Cássio pegou, mas largou e quase foi vazado no rebote, mas acabou ficando com a bola. Na sequência, Baggio arriscou de fora da área e, na sobra, Danielzinho chutou para fora na cara do gol. O Corinthians foi assustar de novo somente aos 41, em cabeçada de Mantuan na trave, mas havia impedimento.

No retorno do intervalo, VP trocou Roni por Róger Guedes, numa clara tentativa de abrir o marcador. A primeira chance foi com Giuliano, partindo pela esquerda, mas ele acabou perdendo a bola no drible. A resposta veio aos nove minutos, com chute colocado de Cléo, que estava sozinho na entrada da área, mas a bola subiu e foi para fora.

Em cobrança de escanteio, porém, foi o Timão quem abriu o placar: após bola levantada por Cantillo, o próprio Róger Guedes apareceu na segunda trave e mandou a bola para dentro. Logo após isso, Renato Augusto, Paulinho e Willian entraram nos lugares de João Pedro, Adson e Gustavo Silva.

O Tigre não se abateu e, após cruzamento de Reverson pela esquerda, a bola foi no pé de Rômulo, que mandou na trave, assustando o goleiro Cássio. Pouco depois, Danielzinho arriscou de fora da área, obrigando o arqueiro corintiano a realizar uma bela defesa. O placar, porém, não foi mais alterado, e o Alvinegro garantiu a vitória simples em Novo Horizonte.

