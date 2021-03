Com salários de até R$ 10 mil, Prefeitura de Marabá seleciona até esta segunda, 22

Resultado final será divulgado no dia 30 de março (Foto:Helder Messias/O Liberal)

Processo seletivo vai preencher 203 vagas e formar cadastro de reserva

Estão abertas até esta segunda-feira (22) as inscrições de uma seleção pública de servidores para a Prefeitura de Marabá, no Pará. O processo seletivo vai preencher 203 vagas e formar cadastro de reserva em diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para suprir necessidade de pessoal na Secretaria Municipal de Saúde, com salários de até R$ 10.118,94.

Na zona rural, estão abertas chances para os cargos de motorista, técnico de enfermagem, odontólogo, médico clínico geral e médico clínico geral para Programa Saúde da Família.

Já na zona urbana, as áreas são de maqueiro, técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro do trabalho, odontólogo para Programa Saúde da Família, odontólogo cirurgião buco maxilo facial, e médicos: clínico geral; clínico geral para Programa Saúde da Família; cirurgia geral; cirurgia pediátrica; do trabalho; cardiologista; psiquiatra; urologista; radiologista; cirurgião vascular; dermatologista; ginecologista; ginecologista e obstetra; infectologista; pediatra; reumatologista; neurologista; neurocirurgião; ultrassonografista; endocrinologista; nefrologista; e oncologista.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min deste segunda-feira, pelo site, sem cobrança de taxa de inscrição.

A seleção dos profissionais será feita por meio de análise curricular, contando a experiência profissional na área da saúde na iniciativa, experiência profissional na área na administração pública, curso de aperfeiçoamento na área da saúde, escolaridade acima da requisitada, curso de mestrado na área, curso de especialização na área, curso de aperfeiçoamento na área, entre outros.O resultado final será divulgado no dia 30 de março pelo mesmo site. O prazo de validade deste processo seletivo simplificado será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.

ServiçoProcesso seletivo da Prefeitura de MarabáInscrições: até 22/03, pelo siteTaxa: gratuitaSalário: até R$ 10.118,94Vagas: 203

