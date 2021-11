Vítima morta em desentendimento (Foto:Redes sociais)

Homem é morto com facada ao intervir em discussão por causa de cigarro, em Concórdia do Pará

André levou a mão à cintura para apanhar sua carteira para pagar o cigarro, mas o Odair pensou que ele fosse sacar uma arma

André de Assis Pontes, de 28 anos, morreu após ser ferido em um trágico desentendimento na noite do último sábado, 13, em Concórdia do Pará, nordeste paraense. Odair José Celestino de Santana, de 27 anos, um vendedor ambulante, acabou eviscerando o outro homem dentro de um bar com uma facada, depois da vítima intervir em uma briga por conta do pagamento de um cigarro. Socorrido, André morreu no hospital na tarde de domingo, 14.

Em contato com a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a reportagem foi informada que, por volta das 21h de sábado, testemunhas viram Odair esfaquear dentro do Bar e Depósito de Bebidas “Águia de Ouro”, localizado na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em frente à praça Gabriel Penha. Segundo a PM, foi apurado que o autor do crime estava vendendo cigarros e amendoim quando um homem que estava na companhia de André pediu um cigarro. Contudo, o homem não tinha dinheiro para pagar, e por isso, uma discussão começou.

Ao ver o amigo no meio de uma briga, André se aproximou para verificar o motivo da discussão, momento em que chamou a atenção de Odair e levou a mão à cintura para apanhar sua carteira e pagar o cigarro, no valor de cinquenta centavos. Contudo, segundo as testemunhas, Odair pensou que André estava armado e, por isso, sacou uma faca e o golpeou, deixando o rapaz com o intestino exposto.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital João Lins de Oliveira, a cerca de 500 metros do local onde foi ferida, onde recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, devido à gravidade do ferimento. No hospital especializado, André passou por cirurgia, mas não resistiu.

Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil passou a diligenciar em busca de Odair, localizando o homem no fim da manhã do domingo em sua própria residência, que fica no Ramal Tucuruvi, zona rural de Concórdia do Pará. Confirmada a morte de André, Odair agora responde por homicídio qualificado, por não ter dado chances de defesa à vítima. André deixa esposa e três filhos.

Por:O Liberal

15.11.21 10h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...