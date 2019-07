Com Show de Joelma e Julio Nascimento “4ª Festa do Garimpeiro” de Novo Progresso foi sucesso total

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No evento foi escolhido a garota Pepita que recebeu o premio no valor de R$1.500 (mil e quinhentos reais) e um perfume importado patrocinado pela Smartcel.

Na noite de sábado (20) na festa aconteceu apresentação com artista regional “Dj Adilton”e e também show com “Julio Nascimento” e atração principal ficou a cargo da “Cantora Joelma” ex calipsom.

A “4ª Festa do Garimpeiro” , realizada neste sábado (20) em Novo Progresso, superou todas as expectativas. Como se dizia que ‘somente uma festa supera a outra festa’, e ela superou. Nas redes sociais e na rua, a festa era só elogio.

A “4ª Festa do Garimpeiro” foi uma realização é do Sindicato dos Garimpeiros, teve apoio da PREFEITURA MUNICIPAL e CÂMARA MUNICIPAL

“Celebrada em Novo Progresso no mês de Julho, a comemoração esta em sua 4ª edição!” (Foto:Jornal Folha do Progresso)

