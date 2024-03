Com sinais de embriaguez, caminhoneiro dirige na contramão, bate em carro e deixa feridos, no Pará

Caminhoneiro dirige na contramão e bate em carro em Barcarena, no Pará. — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Uma carreta, que trafegava na contramão, bateu em um carro neste sábado (2), na vila dos Cabanos, em Barcarena. Ao menos duas pessoas ficaram gravemente feridas e precisaram ser encaminhadas para atendimento médico.

Segundo relato policial, o condutor da carreta apresentava sinais de embriaguez. Dentro do veículo, os policiais encontraram garrafas de cerveja.

O acidente aconteceu por volta das 9h, na avenida Padre Casemiro. Mesmo batendo no carro de passeio, a carreta só parou após atingir a fachada e um muro, de dois comércios.

Os ocupantes do carro foram socorridos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital particular, em Belém.

Segundo a Polícia Civil, “o condutor do veículo foi apresentado na Delegacia de Vila dos Cabanos e autuado por alcoolemia”.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/13:43:45

