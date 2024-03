ASSUSTADOR: Homem leva tiro na cabeça, morre no hospital e depois de quase uma hora volta a ter batimentos cardíacos

(Foto: Reprodução)- A vítima foi transferida para o Hospital Euro em Cacoal cidade com maior suporte de atendimento médico.

A tentativa de homicídio contra um homem de aproximadamente 40 anos, aconteceu no final da tarde de sábado (02/03), na frente de uma residência localizada na Rua Tarauacá, bairro Primavera, no 2º distrito do município de Ji-Paraná, na região central do Estado de Rondônia.

A equipe de jornalismo do site HORA1RONDONIA, apurou que o homem estava na frente da casa sentado, quando teria sido surpreendido por bandidos em uma moto, onde o carona teria atirado contra a vítima que caiu ao solo após ser atingida com um disparo na cabeça e na sequência a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

Rapidamente, uma equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros chegou no local e prestaram os primeiros socorros a vítima, sendo levada as presas para o hospital municipal da cidade. A família da vítima aguardada angustiada informações sobre o estado de saúde da vítima, que havia sido levada para o centro cirúrgico. Depois de alguns minutos, o médico chamou a família e relatou que o homem não havia resistido ao ferimento na cabeça e tinha ido a óbito.

Os familiares foram então resolver o problema de fazer a certidão de óbito da vítima para que fosse feito a liberação do corpo e quando retornaram foram surpreendidos com a notícia que impactou que estava na unidade de saúde, a vítima havia retornado dos mortos, tendo seus sinais vitais retornado e teve que ser transferido para o hospital Euro na cidade de Cacoal na madrugada deste domingo (03/03), devido ter mais especialização, tanto em equipamentos, quando em profissionais da área.

A Polícia Civil de Ji-Paraná está investigando a tentativa de homicídio e espera que realmente a vítima possa se recuperar para informar sobre a situação e poder dizer sobre a autoria e a motivação do crime.

Fonte: Hora1 Rondônia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/13:54:50

