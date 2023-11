Com um a menos, São Paulo perde para o Fluminense e segue sem vencer fora de casa no Brasileiro

O São Paulo perdeu para o Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, e segue sem vencer fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista atuou com um a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Gabriel Neves.

O clima amistoso só ficou antes da bola rolar, quando as equipes trocaram faixas de campeões entre si. Os ânimos ficaram exaltados quando o jogo começou, resultando em dez cartões amarelos, cinco para cada lado, isso sem contar com o vermelho para Gabi Neves.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior se mantém na décima posição, com os mesmo 46 pontos. Já o Fluminense soma 50, mas segue no oitavo lugar. Os dois times, já classificados à próxima Libertadores, se encontram em situação confortável na tabela.

Na próxima partida, o São Paulo busca a reabilitação diante do Cuiabá, no Morumbi. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília) de domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Já o Fluminense recebe o vice-lanterna Coritiba, mais uma vez no Maracanã, em confronto que ocorre um dia antes, no sábado, a partir das 21h (de Brasília).

O jogo – Embalado pela torcida, o Fluminense começou o jogo a todo vapor e levou perigo ao São Paulo logo com nove minutos. Após uma falta na meia-lua, Marcelo levantou a bola na área e viu David Braz cabecear para as redes. O gol, porém, foi anulado por conta de um impedimento bem marcado.

A partida estava truncada, mas aos 14 minutos, Gansou achou belo passe de calcanhar para Yony González, dentro da área, mas o atacante bateu em cima do goleiro Rafael. O São Paulo ficou com um a menos aos 28, quando Gabriel Neves foi expulso em função de um pisão em Thiago Santos. Inicialmente, ele recebeu cartão amarelo, mas levou o vermelho após revisão no VAR.

Aos 46, Alexsander deu ótimo passe para Samuel Xavier, que soltou uma bomba, mas parou em Rafael. Já com 48, Martinelli optou por arriscar de fora da área e chutou com perigo, mandando à direita do gol.

E não demorou muito para o São Paulo, em desvantagem numérica, sofrer o primeiro gol. O Fluminense se lançou ao ataque após a volta do intervalo e, aos oito minutos, Cano recebeu na entrada da área e emendou um chutaço, que ainda desviou em Rafinha, para abrir o placar.

A equipe paulista quase arrancou o empate aos 23 minutos, em um vacilo de Fábio. O goleiro demorou para passar a bola e viu o volante Pablo Maia chegar em um carrinho, quase desviando para o fundo das redes. O time de Dorival Júnior voltou a levar perigo aos 39, em um cabeceio de Beraldo que parou nas mãos de Fábio.

