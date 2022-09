São Paulo bate Atlético nos pênaltis e vai à final

O São Paulo entrou em campo precisando reverter os 3 a 1 que o Atlético Goianiense conseguiu na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Tricolor não conseguiu vencer por três gols de diferença, mas os 2 a 0 bastaram para levar a decisão para os pênaltis, vencido por 5 a 3. No tempo normal, Patrick marcou duas vezes.

Agora, os comenadados do técnico Rogério Ceni estão na grande final da competição internacional e irão enfrentar o Independente del Valle, do Equador. A final será de partida única e acontece no dia 1º de outubro, sábado, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina.

Veja como foi a decisão:

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/09/2022/03:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...