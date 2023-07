Na estreia de Coudet, Internacional e Red Bull Bragantino empatam sem gols

Neste domingo, Red Bull Bragantino e Internacional empataram em 0 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na estreia do técnico Eduardo Coudet no comando do Colorado, os dois times fizeram jogo muito movimentado, com boas chances para os dois lados, mas sem gols.

Com o resultado, o Bragantino é o sétimo colocado, com 25 pontos, e chega ao terceiro jogo seguido sem vencer na competição. O Inter é o décimo, com 23 pontos, e chega ao quarto jogo seguido sem vitória no campeonato.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. Às 16h (de Brasília), o Internacional recebe o Cuiabá, no Beira-Rio. Mais tarde, o Bragantino visita o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30.

A partida começou muito movimentada, com o Internacional avançando no campo de ataque, mas cedendo espaços para o Bragantino, que respondeu com jogadas bem construídas. Apesar do volume de jogo criado, as duas equipes arriscaram poucas finalizações e pararam na defesa adversária. Os times foram para o intervalo com um empate sem gols e muito equilibrado.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com muita intensidade e fazendo aquilo que tiveram muita dificuldade de fazer no primeiro tempo: arriscar mais finalizações. Apesar da mudança de comportamento, os goleiros Cleiton e Rochet fizeram grandes defesas para manter o empate em 0 a 0.

No decorrer da segunda etapa, Inter e Bragantino diminuíram a intensidade e os visitantes recuaram, deixando os mandantes terem a posse de bola e jogando no contra-ataque. Aos 35 minutos, Léo Ortiz chegou a acertar o travessão com finalização da entrada da área, mas a equipe comandada por Pedro Caixinha não conseguiu furar a defesa rival. Os visitantes também chegaram com perigo, mas pararam no goleiro adversário.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/08:52:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...