Comandante do Exército da Comitiva do Presidente Bolsonaro sofre acidente em Castelo de Sonhos

Na manhã desta sexta-feita (14/02), o Helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, que estava no distrito de Castelo de Sonhos com a comitiva do governador Helder Barbalho, socorreu o comandante do exército Brasileiro que sofreu um acidente na Br-163 nas proximidades de Castelo de Sonhos, levando-o para ser atendido no Hospital Municipal do município de Novo Progresso. (a causa do acidente ainda não foi informada, AGUARDEM MAIS INFORMAÇÕES).

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO:

O pouso do Helicóptero em via pública em Novo Progresso causou uma expectativa que poderia ser o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que estivesse pousando no município, mas expectativa que se tornou frustrada.

Fonte: Jornal Folha do Progresso – Fotos: Via WhatsApp.

Publicado dia 14 de Fevereiro de 2020 as 11:36:00 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...