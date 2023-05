MT registra mais de 400 casamentos por ano envolvendo menores de 18 anos

Em média, 430 casamentos envolvendo menores de 18 anos são realizados em MT — Foto: Marcelo Casal JR/Agência Brasil

Estudo contempla todos os tipos de matrimônios nesta faixa etária, incluindo os permitidos pela legislação, a partir dos 16 anos, mediante autorização dos pais.

Um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), divulgado nessa quinta-feira (11), mostra que, em média, 430 casamentos envolvendo menores de 18 anos são realizados anualmente em Mato Grosso. O estudo contempla todos os tipos de matrimônios nesta faixa etária e considera os dados registrados nos últimos cinco anos.

A pesquisa foi feita após uma polêmica envolvendo a celebração de um casamento na cidade de Araucária, no Paraná. O prefeito do município, de 65 anos, se casou com a atual primeira-dama, que completou 16 anos recentemente.

Desde 2019, uma lei federal estabeleceu a idade mínima de 16 anos para o casamento, o que causou uma redução de 22,17% no número de casamentos envolvendo menores em Mato Grosso. Antes da nova lei, o Código Civil permitia, em casos de gravidez, o casamento de menores de 16 anos.

O casamento entre pessoas dessa faixa etária é permitido pela legislação brasileira, desde que haja autorização dos pais.

Veja abaixa quantidade de casamentos envolvendo menores por grupos:

Foram registrados 408 casamentos envolvendo menores no estado em 2018, enquanto em 2019 foram totalizados 505 casamentos. Já em 2020 o número caiu para 441, passando para 409 em 2021 e 393 em 2022. Até o mês de março deste ano, foram registrados 74 matrimônios.

Entre 2018 e março de 2023, foram registrados 78 casamentos em que ambos os cônjuges são menores de idade. Destes, dois ocorreram em 2023, 19 em 2022, 21 em 2021, nove em 2020, 17 em 2019 e 10 em 2018.

Casamentos em que ambos os cônjuges são menores

Além disso, neste mesmo período, foram realizados 76 casamentos em que as mulheres são maiores de idade e os homens são menores. Até março de 2023, um casamento foi registrado; 23 em 2022; 8 em 2021; 14 em 2020; 20 em 2019; 10 em 2018.

Casamentos que as mulheres são maiores e os homens são menores

Foram realizados também, entre 2018 e março de 2023, 2.120 casamentos em que os homens são maiores de idade e as mulheres são menores de idade. Até março deste ano, foram registrados 71 casamentos, 365 em 2022, 388 em 2021, 419 em 2020, 485 em 2019 e 392 em 2018.

Os casamentos homoafetivos envolvendo menores, no mesmo período, totalizaram 41 celebrações. Destes, dois foram registrados em 2023, cinco em 2022, 13 em 2021, nenhum em 2020, 15 em 2019 e seis em 2018.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...