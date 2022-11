Veículo roubado foi abandonado logo após o crime; criminosos chegaram até a vítima em um carro de passeio (Foto:Reprodução/Confirma Notícia).

Comerciante fica na mira de assaltantes e tem carro roubado no sudoeste paraense

Os criminosos abordaram a vítima em uma estrada vicinal de Brasil Novo

Um comerciante da área rural de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, teve seu veículo roubado, nesta terça-feira (8), na estrada Vicinal 10 do município. Ele ficou na mira de dois assaltantes, que chegaram em um carro de passeio e o abordaram. O veículo roubado foi abandonado e encontrado logo depois do crime em um ramal.

Imagens divulgadas pelo site mostram momentos antes do crime, quando o veículo de passeio da cor cinza passa, em alta velocidade, pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, no trecho que liga Brasil Novo a Altamira. Os criminosos ainda levaram uma quantia em dinheiro e cigarros da vítima.

A Polícia Civil faz diligências para identificar os suspeitos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas ao 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar. (As informações são do Confirma Notícia).

