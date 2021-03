Comerciante paraense é sequestrado na frente de filho pequeno e achado morto em cova rasa

(Foto:Reprodução) – Vídeo de câmeras de segurança mostram suposto sequestrador deixando criança na escola enquanto pai estava imobilizado no carro

Um comerciante de 38 anos, sequestrado a caminho a escola do filho na última segunda-feira (8), foi achado morto e enterrado em uma cova rasa, na tarde desta quarta-feira (10), próximo a uma fazenda às margens da Estrada do Rio Preto, a cerca de 10 quilômetros de Marabá, sudeste paraense. O filho presenciou o sequestro. As informações são do portal Debate Carajás.

A vítima foi identificada como Paulo Marcelino de Almeida, e os familiares do homem reconheceram o corpo na manhã desta sexta-feira (12). O corpo apresenta marcas de ferimentos semelhantes a lesões provocadas por arma branca.

Câmeras flagraram um veículo Volkswagen Polo, de cor branca, às 16h21 de segunda-feira (8), estacionando em frente à escola do filho de Paulo. Um homem desceu, se dirigiu ao banco traseiro do carro, pegou a criança pelo braço e entregou no portão do colégio. Nesse momento, o vendedor já se encontrava dominado dentro do veículo. Amigos e familiares da vítima já teriam identificado e a autoria a motivação do crime.

Segundo familiares, foram identificadas diversas compras com o cartão de crédito da vítima em vários postos de combustível no Estado do Tocantins. O Departamento de Homicídios da 21ª Seccional Urbana investiga o caso.

