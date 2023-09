Comissão da Alepa aprova a prorrogação do ‘Água Pará’ e mais 11 Projetos de Lei

À unanimidade, 12 projetos de lei foram aprovados, nesta quarta-feira (13) pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Alepa (Foto: Baltazar Costa / Alepa).

Programa do governo estadual, com duração de 2 anos, foi mantido por mais um ano

Parlamentares que integram a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovaram, à unanimidade, nesta quarta-feira (13), 12 projetos de lei (PLs).

A reunião foi presidida pelo deputado Torrinho Torres, vice-presidente da Comissão, com as presenças dos deputados Gustavo Sefer, Aveilton Souza, Braz, Coronel Neil e Dirceu Ten Caten.

Entre os PLs aprovados, destaque para o de nº 489/2023, do poder Executivo, que altera a lei estadual nº 9.317, de 22 de setembro de 2021, para prorrogação do “Água Pará”. O programa tem a duração de dois anos. E, foi bem avaliado e teve sua continuidade garantida, ao menos, por mais um ano.

Na avaliação da Comissão, o “Água Pará” se mostra importante por promover o acesso à água potável, o que contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades de baixa renda.

Sessão aprovou matéria fazendária

Também de autoria do poder Executivo, foi deliberado o processo nº 20/ 2023, que ratifica o “’Convênio ICMS nº 123/23”. Este convênio foi firmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), e disciplina o ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).

De autoria da Defensoria Pública do Estado, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº. 14/2023 sobre a reorganização da instituição e da carreira dos defensores. “A proposta tem por objetivo atualizar a Lei de Organização da Defensoria Pública, para promover a melhoria e a expansão dos serviços prestados pela instituição”, diz a mensagem do defensor público-geral, João Paulo Carneiro Ledo.

Utilidade Pública

A sessão aprovou, por fim, projetos de lei de utilidade pública. A exemplo da proposição de nº 278/2023, da deputada Diana Belo, que declarou como de utilidade pública a Associação Desportiva, Artesanal, Social e Cultural Simpatia de Tracuateua, em Tracuateua. Já a proposta da deputada Ana Cunha, o PL nº 291/2023, reconheceu a função de utilidade pública para o Instituto Assistencial, Educacional, Artístico, Esportivo e Cultural “Flor de Lótus”.

Violência Obstétrica

De autoria da deputada Maria do Carmo, foi aprovado o Projeto de Lei nº 65/2023, que dispõe sobre medidas de proteção, conscientização, prevenção e combate à violência obstétrica no Pará.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/10:43:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...