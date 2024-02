PM é baleado por criminoso em Ananindeua-Pará

O soldado da PM foi baleado durante uma troca de tiros. O bandido está encurralado numa casa no mesmo bairro e cercado por unidades da polícia.

Um Polícia Militar (PM), identificado como soldado Pestana, foi baleado no inicio da trade desta segunda-feira (05) durante uma troca de tiros com um criminoso no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

Era por volta de 12hs quando equipes do 29º Batalhão da Polícia Militar estava em ronda pela rua Marcilio Pinheiro, passagem Canarinho, quando foram recebidos a tiros. Ao revidar as investidas do bandido, o policial acabou sendo atingido por um tiro na mão. Neste momento, o suspeito adentrou em uma residência e segue em negociação com as autoridades para se entregar.

O policial baleado foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Seu quadro de saúde é considerado estável.

Matéria em atualização.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/13:08:06

