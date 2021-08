Comissão do Senado aprova novo mandato para Aras na PGR; decisão vai a plenário

Foto via @OGloboPolitica) – O nome de Augusto Aras foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado 21 a 6. A recondução do atual procurador-geral da República precisa ser aprovada no plenário do Senado, o que pode ocorrer ainda nesta terça-feira. Durante a sabatina, Aras falou sobre ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro e aos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos.

O PGR disse não ter se omitido nas ocasiões e que houve ataques reais, mas que não pode “abrir inquérito todo os dias” por “retórica política”.

