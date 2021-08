Frei está em coma e intubado após grave acidente em Santarém

Frei João Schwieters precisará passar por uma intervenção cirúrgica após o acidente.

No acidente, o Frei João Schwieters bateu muito forte o peito, o rosto, e está entubado no HMS.(Foto | Reprodução)

Um mal súbito pode ter sido o principal motivo que causou um grave acidente de trânsito na tarde do último domingo (22), resultando em coma. A vítima é um religioso, que está em estado grave saúde. As informações são do portal Santarém.

O Frei João Schwieters se envolveu em um grave acidente, ao colidir com outro veículo, no cruzamento da avenida Marechal Rondon com a travessa Dom Amando, em Santarém. Ele acabou perdendo o controle do veículo e atingiu uma padaria.

Segundo o Frei Edilson Rocha, a vítima deve ter tido um mal súbito quando ultrapassou o cruzamento, perdendo a direção do carro e batendo muito forte contra um imóvel. A parte frontal do veículo ficou completamente destruída.

Ainda segundo o Frei Edilson, o estado de saúde de Frei João Schwieters é bastante grave. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Santarém. Lá foi constatado que ele estava com a pressão muito alta e teve um AVC hemorrágico.

O Frei João Schwieters está na sala vermelha, intubado, em coma. O religioso também está com um grande hematoma do crânio, o que exige uma intervenção cirúrgica para aliviar a pressão no cérebro.

A Arquidiocese de Santarém pediu orações pela saúde do Frei João schweters, da comunidade católica do Santíssimo, que está na UTI do Hospital Municipal Alberto Tolentino.

