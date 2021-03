Como motorista de aplicativo deve declarar o IR?

Os que tiveram renda acima de R$ 1.903,98 deve fazer obrigatoriamente | Foto:Reprodução

No caso destes trabalhadores, devem declarar o Imposto de Renda aqueles que obtiverem uma renda mensal acima de R$ 1.903,98. São tributáveis apenas 60% do valor obtido em corridas

Os motoristas autônomos que trabalham com plataformas (aplicativos) de transportes de passageiros devem declarar o Imposto de Renda. O período para acertar as contas com a Receita Federal começou no último dia 1 e seguirá até 30 de abril.

No caso desta categoria especificamente, devem declarar o Imposto de Renda aqueles que obtiverem uma renda mensal acima de R$ 1.903,98. Outra particularidade é que são tributáveis apenas 60% do valor obtido em corridas, ou seja, se o motorista fizer uma viagem no valor de R$ 100, por exemplo, ele irá declarar somente R$ 60.

A contadora Marcia Campelo esclarece que não há dificuldades no processo de declaração do Imposto de Renda, mas o que existe são dúvidas sobre quem deve fazer – principalmente quando se trata de autônomos.

“Todas as categorias de trabalhadores, inclusive os autônomos, que se enquadram nas regras de declaração devem fazê-la”, disse. “No caso dos motoristas por aplicativo, as empresas para as quais prestam serviços podem e devem emitir para eles uma declaração de rendimentos (uma espécie de Cédula C) e com isso eles podem declarar o Imposto de Renda”.

Ela chama a atenção para os motoristas por aplicativos que têm na função um complemento da renda. “Se eles tiverem outras fontes de rendimentos (outros trabalhos/empregos), devem calcular se estão enquadrados nas regras”, reforça Marcia.

“Volto a lembrar que no caso dos motoristas autônomos, é tributável somente 60% do rendimento deles, se a renda deles mensal for de R$ 3 mil, por exemplo, eles deverão tributar somente R$ 1.800 e este valor os deixa abaixo do valor mínimo para declaração que é de R$ 1.903,98”.

Os 40% não tributáveis levam em consideração alguns custos mantidos pelos motoristas, entre eles a manutenção do veículo. Os motoristas que forem declarar o Imposto de Renda podem baixar o programa que já está disponível no site da Receita Federal ou baixar o carnê-leão de 2020, também na página da Receita (www.receita.economia.gov.br).

Por:Denilson D’Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...