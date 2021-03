Brasil deve receber 3 milhões de vacinas nos próximos dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ogovernador do Estado, Helder Barbalho, usou as redes sociais na noite de ontem (22) para anunciar que o Ministério da Saúde sinalizou que o Brasil receberá até quarta-feira (24) mais 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Ainda no pronunciamento, Helder falou sobre a chegada das novas vacinas, que vai ajudar a acelerar a imunização de pessoas a partir de 60 anos em todos os municípios paraenses.

As novas doses de imunizantes tem previsão de chegar na quarta-feira (24). Governador do Pará comentou o fato nas redes – (Foto:Imunizantes chegando ao País | Agência Brasil/Arquivo)

